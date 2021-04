Harry deu anel de noivado de Diana a William para que este o oferecesse a Kate Middleton

O príncipe Harry terá dado o icónico anel de noivado da sua mãe, a princesa Diana, a William, para que este pudesse oferecê-lo a Kate Middleton.

No documentário The Diana Story (Amazon Prime Video), o ex-mordomo da princesa, Paul Burrell, explica que pouco antes de William pedir Kate em casamento, em 2010, Harry deu ao irmão a oportunidade de este oferecer à noiva o anel da mãe.

“Harry disse ao William: 'Não seria adequado se ela tivesse o anel da mãe? Assim, um dia, o anel será colocado no trono da Inglaterra'”, contou.

Segundo o Mirror, depois de Diana morrer, em 1997, o príncipe Carlos permitiu que os filhos escolhessem as peças que queriam guardar da coleção de joias da mãe. Acredita-se que o famoso anel, com uma safira oval, ficou com Harry, enquanto William escolheu um relógio Cartier de ouro.

Recorde-se que o príncipe William e Kate Middleton celebram, esta quinta-feira, 10 anos de casamento.

Harry também garantiu que Meghan Markle ficava com uma peça da coleção de Diana, depois de desenhar um anel de noivado onde usou dois diamantes que pertenceram à mãe.