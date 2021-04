Teste positivo à covid-19 interrompe gravações de Peaky Blinders, mas afinal era um "falso positivo"

Gravar a sexta temporada de Peaky Blinders não tem sido fácil. Depois de vários meses interrompidas devido à pandemia de covid-19, as gravações da aclamada série retomaram ao seu ritmo normal em janeiro. No entanto, o novo coronavírus voltou a mexer com a agenda da produção. As gravações estão novamente interrompidas devido a um “falso positivo” teste à covid-19 de um membro do staff.

"As filmagens de Peaky Blinders foram suspensas por causa de um resultado de teste falso positivo de um membro do staff", disse um porta-voz ao Daily Mail.

“O membro do staff fez um teste do NHS [serviço de saúde britânico] de acordo com o protocolo da série da BBC, que está a filmar a sua sexta e última temporada, e teve de se isolar, bem como qualquer pessoa que esteve em contacto com ele”, continuou.

O indivíduo fez o segundo teste, o qual teve resultado negativo. “O teste do NHS voltou negativo e as gravações voltarão ao normal amanhã”, disse a mesma fonte.

A equipa da série foi também recentemente abalada pela morte da atriz britânica Helen McCrory, que aos 52 anos, perdeu “uma luta heroica” contra o cancro. Interpretava, desde a primeira temporada, a tia Polly Gray, uma das personagens principais.