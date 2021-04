Portugal garante lugar no Europeu de andebol com vitória frente a Israel

A equipa treinado por Paulo Jorge Pereira garantiu, esta quinta-feira, com a vitória frente à seleção de Israel, um lugar no Europeu de 2022 de andebol, que vai decorrer na Hungria e na Eslováquia.

Os portugueses tinham já um pé no Campeonato Europeu, e bastaria vencer (ou até empatar) um dos dois jogos restantes da qualificação, com Israel, e com a Lituânia, em Portugal.

Em Telavive, o emblema nacional foi superior, e ao intervalo já vencia por 22-13. No fim do tempo regulamentar, o conjunto treinado por Paulo Jorge Pereira acabou por vencer por 41-29.

No domingo, Portugal recebe a Lituânia, para o último jogo do Grupo 4, que Portugal passa a liderar com oito pontos, seguindo-se a Islândia, com seis pontos.