A Academia da vulgaridade

Em vez do desfile das mais elegantes e belas divas, vestidas pelos melhores costureiros, estilistas ou designers da moda mundial, e de bem aprumados galãs que conquistaram o público e alimentaram o sonho de gerações e gerações de cinéfilos e não cinéfilos em todos os recantos do mundo, o tapete magenta a dar para o lilás serviu de palco à fealdade, à falta de senso, ao mau gosto e à vulgaridade (nos menos graves dos epítetos possíveis).

A cerimónia dos Óscares de 2021 anunciava-se como o regresso da passadeira vermelha com todo o glamour de Hollywood e dos tempos áureos do cinema americano e mundial, depois de um ano de pandemia, de salas fechadas e do boom das plataformas de streaming e dos investimentos caseiros em LCD’s e OLED’s – ou televisões com ecrãs de grande dimensão e áudio melhorado.

Nada disso. Foi um flop monumental.

Tudo muito mau. Demasiado mau.

O imponente e tradicional Dolby Theatre de Los Angeles foi substituído pela gare adaptada de uma estação de comboios de LA e a coisa descarrilou.

A luz, os lustres, o brilho, a pompa e circunstância de uma cerimónia grandiosa e à imagem do poder arrebatador e envolvente da 7.ª Arte deram lugar a um espetáculo medíocre, sem graça nem beleza alguma, como uma película pobre daquelas que passam num canal de tv qualquer e se consomem ao ritmo de um balde de pipocas e de um copo de coca-cola.

A culpa foi da pandemia, pode ler-se nos media e nas redes sociais.

Estão muito bem enganados, querem fazer de conta que não viram o que lhes foi dado a ver ou enredar-nos num outro thriller qualquer.

