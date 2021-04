Talvez sem se aperceber, o juiz Ivo Rosa vibrou um golpe profundo na democracia portuguesa. Uma das pedras basilares da democracia é a confiança na Justiça. Ora, no dia 9 de Abril, a confiança na Justiça foi profundamente abalada.

Porquê?

Porque, seja qual for a opinião que cada um tenha sobre o acórdão de Ivo Rosa, ficou a saber-se uma coisa: não há uma Justiça, há várias justiçazinhas.

A Justiça varia consoante o juiz.

Há tantas Justiças como juízes.

Se um fulano for julgado pelo juiz A tem forte probabilidade de ser condenado, se for julgado pelo juiz B é muito provável que seja absolvido.

Isto é o oposto da Justiça – é o reino da arbitrariedade.

Mas o acórdão levantou outro problema.

Como é público e notório, José Sócrates levava uma vida de estadão.

Até parecia fazer gala em ostentar a riqueza, deslocando-se num grande carro (que depois escondeu), vivendo num prédio luxuoso, convidando os amigos para restaurantes caríssimos, passando férias em hotéis de seis estrelas, viajando em 1ª classe nos aviões (aconteceu, num voo de Paris para Lisboa, o primeiro-ministro português vir em classe Turística e José Sócrates em 1.ª classe).

Ora, que explicação deu Sócrates para esta opulência?

Deu duas, contraditórias entre si.

Por um lado, disse que eram empréstimos do amigo Carlos Santos Silva; por outro, explicou que a família era rica e que a mãe até tinha uma fortuna num cofre caseiro.

Mas se a família era rica, por que precisou então José Sócrates dos empréstimos do amigo?

E para complicar as coisas, há ainda um avultado empréstimo bancário feito por Sócrates para alegadamente financiar a sua estada em Paris.

Enfim, uma trapalhada.

Para a qual o Ministério Público encontrou uma explicação que parecia lógica mas que Ivo Rosa se encarregou de destruir.

E, com isso, confessou a impotência da Justiça para atuar, mesmo quando as evidências abundam e as contradições são notórias.

