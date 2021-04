Reportagem da SIC sobre o Chega incomoda Gulbenkian

Foram vários os administradores da Fundação que manifestaram incómodo com o facto de a SIC ter transmitido em plena campanha para as presidenciais dois episódios sobre o Chega – parte de um trabalho premiado com uma bolsa pela Gulbenkian que foi agora para o ar.

A série de grandes reportagens da SIC intitulada A Grande Ilusão, da autoria de Pedro Coelho, que gerou polémica em plena campanha eleitoral para as últimas presidenciais, causou incómodo entre vários administradores da Fundação Gulbenkian – que atribuiu uma bolsa (financiamento) àquele jornalista do Grupo Impresa para a realização daquele trabalho sobre a ascensão da extrema-direita na Europa e em Portugal. Financiada no âmbito de um programa da Fundação de apoio ao jornalismo de investigação, a série de reportagens estava previsto inicialmente ir para o ar apenas a partir de fevereiro, mas os dois primeiros episódios (focados no Chega de André Ventura) acabaram por ser transmitidos nos dias 5 e 12 de janeiro – ou seja, a poucas semanas do dia das eleições presidenciais que ditaram a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, tendo Ana Gomes sido segunda e André Ventura em terceiro.

Este facto, da antecipação destes dois episódios para poucas semanas antes da ida às urnas, levou vários administradores a criticar internamente a decisão da estação de televisão, uma vez que a Fundação Gulbenkian sempre fez questão de manter a sua independência em relação ao poder político e muito menos admitiu intrometer-se em campanhas eleitorais. E, tratando-se de uma trabalho que ganhou a tal bolsa para jornalismo de investigação, lá vinha expressamente mencionada a Fundação Gulbenkian.

O que levou a administração presidida por Isabel Mota a imediatamente descartar qualquer responsabilidade tanto na escolha da obra (da responsabilidade de um júri externo) como nas datas da sua publicação (exclusivamente do canal de televisão de Paço de Arcos).

