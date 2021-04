O elogio ao Serviço Nacional de Saúde

Podemos ver muitas imagens, ler muitos textos sobre uma urgência hospitalar, mas viver essa realidade na pele de doente altera tudo. Já tinha passado várias vezes pelo recobro, aquando das idas da minha mãe às urgências do São José e até tinha estado alguns minutos, quando me deixaram, junto à maca onde dormia sempre que tinha que ficar por lá durante a noite a recuperar. Mas quando somos nós um dos inquilinos do corredor das macas, acabamos por entrar noutro mundo. O cenário é muito idêntico ao que vemos nos filmes que retratam as trincheiras na II Guerra Mundial. Vemos e ouvimos pessoas em delírio – os traumas de infância e a fé saem da boca de alguns doentes como se tivessem sido possuídos por uma força estranha. De olhos fechados, uma mulher gritava por familiares enquanto pedia ajuda divina: «Haja Deus!, Haja Deus!», gritava. Ao meu lado dormia uma refugiada síria que tentara pôr termo à vida. Do lado esquerdo, um homem em êxtase pedia um urinol, apesar de não conseguir fazer uso dele.

