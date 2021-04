"Quando eu reconhecer que só os políticos imoderados têm futuro, vou-me embora"

Diz que Passos Coelho não é um ‘fantasma’ que assombra Rui Rio, mas um ‘património político do PSD’. Preocupa-o, sim, ‘a prática política’ do Chega, com o qual acha que não é possível o PSD entender-se enquanto o partido de Ventura não moderar as suas posições.

Se esta semana fosse o editor do Nascer do Sol, que tema privilegiaria?

Escolhia o problema do Plano de Recuperação e Resiliência e destacaria o problema da questão orçamental por antecipação e em face daquilo do que nós conhecemos que foi o Plano de Estabilidade, e os problemas – uns implícitos e outros já explícitos – do plano. Tentaria evitar, por exemplo, o tema do futebol.

Não lhe garanto. Quanto ao plano, é tido como bem estruturado, bem feito, que nos deixou bem vistos em Bruxelas...

O objetivo do plano não é ser bem visto em Bruxelas. O objetivo do plano é contribuir para a recuperação da economia portuguesa. E o que tenho notado é que o plano está pouco focado na retoma, está pouco focado na recuperação, em especial, das empresas. Não resolvemos os problemas sociais, como o desemprego ou a pobreza, se não houver crescimento económico. E para isso temos de ter as empresas mais eficazes, mais capitalistas e mais capazes de conquistar quota de mercado no exterior, porque o mercado interno por natureza está limitado. Temos de atrair investimento e exportar mais. Não há outra via. E, neste sentido, o Plano de Recuperação e Resiliência responde pouco a esta questão. Eu gostaria de ver uma abordagem aos diferentes clusters que existem na economia portuguesa. Qual é o potencial que têm...

Mas o plano tem-nos identificados e priorizados, na sua opinião onde está a fragilidade?

É frágil porque está muito centrado na ação do Estado. Tudo o que vai para despesa, quer seja despesa de investimento, quer seja despesa corrente, vai contribuir para um aumento do Estado. E o problema é que vamos ter de o pagar mais tarde através de impostos.

Isso não é um pouco contraditório com a recente aprovação no Parlamento por uma coligação negativa’ de um pacote de apoios sociais, contra o voto do PS, que aumenta a despesa?

Há uma diferença entre uma ação de emergência e uma ação de médio e longo prazo. Quando falamos num Plano de Recuperação e Resiliência, estamos a falar num plano para os próximos dez anos, quando falamos em iniciativas de apoio a situações de exclusão e de pobreza, estamos a falar de ações de curto prazo. Neste momento, temos de considerar que tem de ser o Estado, através da despesa pública, a acudir a situações de fragilidade social, de forma a mitigar os efeitos que a pandemia teve. E o que temos observado é que o Governo projeta despesa, mas depois não a executa. Há um reconhecimento das necessidades, mas, depois, não há capacidade para chegar junto das pessoas, no sentido de lhe criar condições para que possam viver com o mínimo de dignidade. Há uma situação de emergência e uma situação de desenvolvimento a médio e longo prazo, e elas não são incompatíveis.



