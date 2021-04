Arouca abriu a maior ponte pedonal suspensa do mundo e o momento não passou despercebido lá fora

Abertura não passou despercebida à imprensa internacional. Estrutura, que fica junto aos passadiços do Paiva, tem 516 metros de comprimento e 175 metros de altura sobre o rio Paiva.

É a maior estrutura pedonal suspensa do mundo e abriu esta quinta-feira aos residentes em Arouca. A ponte 516 Arouca nem lá fora passou despercebida e fez notícia em vários jornais internacionais.

O Guardian , por exemplo, acompanhou a abertura da estrutura, que foi erguida 175 metros acima do Rio Paiva, e que abre oficialmente ao público no domingo. O jornal britânico destaca que a “atração turística” é uma esperança para “uma região cuja economia foi devastada pela pandemia de covid-19”.

“Escondida entre montanhas rochosas cobertas por uma vegetação exuberante e flores amarelas dentro do Arouca Geopark, reconhecido pela Unesco, a ponte de 516 metros (está suspensa 175 metros acima do fluxo rápido do Rio Paiva”, descreve o artigo.

De realçar que o tabuleiro metálico permeável liga as freguesias de Canelas e Alvarenga e surgiu como complemento aos Passadiços do Paiva.

O Guardian acompanhou Hugo Xavier, o primeiro a “reunir coragem” para fazer a travessia e que descreveu a experiência como “única” e uma “descarga de adrenalina”. A atração turística é também vista como uma “lufada de ar fresco” para os residentes, uma vez que esperam que chame pessoas à região.

Mas não foi apenas o Guardian que deu destaque à estrutura, também a CNN dedicou um artigo à ponte, que fica apenas a “uma hora do Porto”. Os norte-americanos brincam, dizendo que a travessia demora dez minutos “se estiver a apreciar as vistas” e apenas quatro “se estiver a orar e a correr para chegar ao fim”.