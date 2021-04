"Fomos abandonados pelo Governo"

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal lamenta os apoios atribuídos ao setor e garante que se as unidades tivessem sido fechadas por decreto, as ajudas teriam sido maiores. Neste momento 70% dos hotéis continuam fechados e destes 30% continuam sem data para abrir.

Como está a atividade hoteleira? Alguma vez imaginou ver o setor turístico desta forma?

Nunca. Não era possível imaginar uma situação destas, só se houvesse uma guerra, que felizmente não é o caso. Mas esta situação é perfeitamente equivalente a uma guerra. Numa guerra as deslocações tornam-se perigosas e, neste caso, as deslocações são de risco. As pessoas não se deslocam porque há uma pandemia à escala global. Depois da primeira vaga estávamos todos convencidos que, à semelhança do que tinha acontecido na China, a situação iria demorar três ou quatro meses até voltar ao normal. Se assim fosse, as coisas não seriam muito complicadas, mas o que veio depois é que tornou tudo muito complicado: a segunda e a terceira vaga e o facto de a vacina não ter podido vir mais cedo. Essa situação é que ainda foi mais imprevisível.

Este ano perdeu-se a Páscoa e o Carnaval. Corremos o risco de perder também o verão?

A nossa situação interna está a evoluir bem. Está bem controlada, o plano de vacinação está a avançar e prevê-se que a imunidade de grupo seja atingida em agosto. Isso quer dizer que, quem queira vir para cá sente que o país é seguro. Penso que estaremos em breve na lista verde da Grã-Bretanha que tem dois índices: o número de casos diários aos 14 dias – onde estamos abaixo dos 120 – e a vacinação. Neste momento, tanto Portugal como Malta terão índices que irão permitir a deslocação dos britânicos. E o facto de haver países com a vacinação mais avançada irá permitir que os seus habitantes se desloquem a Portugal. Os britânicos são os nossos maiores clientes e acredito que a partir do dia 17 de maio vão poder viajar para cá.

No ano passado, a abertura do corredor aéreo foi anunciada tarde...

Não foi tarde foi quando tivemos números para isso. Não foi má vontade dos britânicos. Quando tivemos números que estavam dentro dos seus critérios eles vieram. Neste momento, os EUA têm 130 países, para os quais não aconselham viajar. Entre eles estão a maior parte dos países da Europa. No entanto, não impedem. Não sei quais são esses critérios, mas não faz sentido que Portugal e outros países europeus não estejam abrangidos. A Islândia, por exemplo, abriu os voos a quem estivesse vacinado. A Delta Airlines passou a voar diretamente dos Estados Unidos para a Islândia. É muito importante que, por um lado, tenhamos a nossa vacinação avançada para reduzir e controlar os casos e, por outro lado, o facto de haver países que estão mais avançados na vacinação permitirá que eles venham. A começar pelos britânicos e passando pelos espanhóis porque são clientes importantes para Portugal. Isso vai ocorrer quando? Para junho.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.