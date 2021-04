Idosos de lar em Vieira de Leiria recriam capas de álbuns famosas | Fotogaleria

Cerca de uma dúzia de utentes do Centro Social Paroquial de Vieira de Leiria (CSPVL), no concelho de Marinha Grande, Leiria, vestiram-se a rigor e adaptaram algumas das capas de discos mais conhecidas do mundo da música.

José Barreto passou a ser Bruce Springsteen e o famoso álbum “Born In the USA” tem agora uma bandeira portuguesa como fundo e chama-se “Born in Portugal”. Conceição passou a ser Adele e Idalina Pedrosa encarnou o rei do pop Michael Jackson. Há ainda Maria como Madonna, Jacinto Chula como Freddy Mercury, Amália como Olivia Newton-John, Manuel como Elton John, João Cachulo como Elvis Presley, Leonor como a enfermeira sedutora que aparece no álbum “Enema of the State” dos Blink-182, Alice como David Bowie e Carolina como Johnny Cash. A equipa do CSPVL não quis ficar de fora e deu vida aos Queen.