Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal após vencer Inter Movistar

O Sporting apurou-se, este sábado, para a final da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os espanhóis do Inter Movistar 5-2, em encontro das meias-finais da 'final a 8' da prova, que decorre em Zadar, na Croácia.

A equipa portuguesa chegou com vantagem de 2-1 ao intervalo com golos de Cavinato e do guarda-redes Guitta, contra um tento concretizado por Borja. Taynan fez o 3-1 dos leões, mas Tomas Paço reduziu a diferença do Inter para 3-2. O Sporting viria depois a fechar o resultado no 5-2, com os golos de Pany Varela e de Erick.

Sob o comando de Nuno Dias, o Sporting vai tentar alcançar, este domingo, o seu segundo troféu na Liga dos Cempeões, depois de ter conquistado o primeiro em 2019.