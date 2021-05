Domingo de clássico inglês

É talvez o equiparável a um Real Madrid-Barcelona ou a um Inter de Milão-AC Milan. O duelo entre Manchester United e Liverpool é um clássico – e um quase dérbi – do futebol inglês e aglomera em si rivalidades que duram há décadas, muito alimentadas pelas rivalidades entre as duas cidades do Noroeste inglês, que distam apenas 50 quilómetros uma da outra. Old Trafford vai ser o palco de mais um confronto entre os dois rivais, com o Manchester United a entrar em jogo com mais 13 pontos na tabela classificativa do que os reds, e com a vantagem de ter vencido o último duelo entre as duas equipas, em janeiro deste ano.

Ainda assim, o jogo será renhido, como mostram as estatísticas: o número de vitórias está muito repartido ainda que favorável ao Manchester, com 81 vitórias contra as 67 do Liverpool, que marcou 256 golos frente aos red devils, que contam com 283 golos marcados nestas partidas.

O jogo de domingo não tem favoritos, mas a realidade é que os três pontos seriam muito mais úteis para um Liverpool que luta arduamente pelos lugares europeus do que a um Manchester United que tem praticamente garantido o lugar nas competições europeias.