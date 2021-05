Quatro crianças internadas após comerem doces com cánabis no Reino Unido

As crianças começaram a vomitar e a perder os sentidos numa rua em Pound Lane, Epsom.

Quatro crianças estão internadas no hospital, no Reino Unido, depois de terem comido doces com canábis.

Segundo a Sky News, a polícia britânica foi chamada por uma lojista de uma rua em Pound Lane, Epsom, pelas 14h15, onde encontraram três das crianças a vomitar incontrolavelmente e a perder os sentidos.

De acordo com a força de segurança, as crianças, com idades entre os 12 e os 13 anos, tiveram uma “reação adversa” ao produto. Uma rapariga e dois rapazes foram levados, imediatamente, para o hospital de ambulância. Já o outro rapaz foi transportado pela família para o hospital, apenas por precaução, indicou o jornal britânico.

A polícia britânica disse que não tem uma “descrição clara dos doces envolvidos” e também não sabe quem os vende e de onde vêm. Porém, esta sexta-feira, receberam a denuncio de um caso semelhante sobre gomas de maçã verde.

Uma fonte policial explicou à Sky News que tipos de produtos, “que podem ser comercializados como ‘infusão de canábis’ ou ‘infusão de CBD’” são ilegais no Reino Unido.

"Eles podem parecer produtos comerciais com embalagens profissionais, mas isso não deve ser interpretado como um sinal de que são seguros ou legais”, assinalou a fonte.