Anúncio mostra imagens inéditas de Beyoncé na infância

Novas imagens de Beyoncé na infância foram reveladas através da campanha da sua marca de roupa Ivy Park.

O anúncio chama-se Impossible is Nothing, em português o impossível não é nada, mostra a vida da cantora desde a infância até ao estrelato mundial, a partir de vídeos mais caseiros, nos quais Beyoncé aparece com a sua família.

“Quando ela ainda andava a encontrar a sua voz, não viu limites. Viu possibilidades”, pode ouvir-se no anúncio.