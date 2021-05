Dia da Mãe

Dedico o poema que se segue a todas as mães e, em especial, à minha.

Dedico o poema que se segue a todas as mães e, em especial, à minha. Ficou órfã aos 15 anos, passou por quatro cesarianas com anestesia geral (e quase perdeu a vida numa delas), venceu dois cancros e está a tratar-se das sequelas de uma covid severa. Quatro filhos em quatro países. Longe da vista, mas perto do coração. Fonte inesgotável de amor, serenidade, reconforto e compreensão. O meu porto seguro.

Mãe

Mãe solteira, mãe casada

Mãe viúva ou divorciada

Mãe leoa, mãe galinha

Mãe corajosa como a minha

Mãe alheia, mãe ausente

Mãe amiga, sempre presente

Mãe cansada, mãe distante

Mãe frustrada e hesitante

Mãe espancada, abandonada

Mãe forte e recuperada

Mãe adúltera e egoísta

Mãe enganada, mas pacifista

Mãe flor, mãe fruto, mãe oceano

Mãe sem pudor que deixa a nódoa cair no pano

Mãe afetos, amor e coração

Mãe calculista e só razão

Mãe jovem, quase irmã

Mãe madura, mas tão sã

Mãe diplomada e estudiosa

Mãe dona de casa e laboriosa

Cada mãe é única e especial

Devendo sentir-se cada dia como tal.