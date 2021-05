Miguel Oliveira fez o melhor resultado da temporada de MotoGP, este domingo, ao terminar o Grande Prémio de Espanha no 11.º lugar, após ter partido da 16.ª posição da grelha.

O piloto português superou o resultado que obteve no Grande Prémio de Losail, no Catar, no qual terminou no 13.º posto.

O vencedor da prova foi o piloto australiano Jack Miller da Ducati.