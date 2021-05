Jovem de 17 anos tenta matar mãe e padrasto à facada em Gaia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem, de 17 anos, suspeito dos crimes de homicídio, na forma tentada, e de violência doméstica, ocorridos na passada noite de sábado, dia 1 de maio, em Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, esta segunda-feira, a PJ revela que os factos “tiveram lugar no interior da residência familiar quando, pelas 23h30, o arguido se envolveu numa discussão com a sua progenitora, na sequência da qual a ameaçou e agrediu com uma faca”.

Quando o marido da vítima foi em seu socorro, “o arguido desferiu-lhe uma facada no abdómen, provocando-lhe graves lesões”.

O homem foi transportado para o hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica, “encontrando-se estável, mas com prognóstico reservado”, segundo a PJ.

O detido, com antecedentes policiais por roubo e furto, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.