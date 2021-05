Jessica Simpson revela que famosos eram aconselhados a não namorar consigo

Jessica Simpson revelou que, após o divórcio do cantor Nick Lachey, em 2005, teve alguns relacionamentos “ocultos” e que foi difícil voltar a namorar, uma vez que várias celebridades foram aconselhadas a não se envolverem consigo para não prejudicar as suas carreiras.

"Eu sinto que de todas as vezes que ficava um pouco sério, eu era a pessoa de quem eles fugiam, porque todos os rapazes ouviam do seu assessor: ‘Fica longe, fica longe. Tu nunca serás um ator respeitado, tu nunca serás um músico respeitado se estiveres a namorar com ela", disse a atriz no The Drew Barrymore Show.

"Mas isso foi naquela altura, pelo menos estas foram as desculpas que ouvi", acrescentou a também cantora.

De realçar que Jessica Simpson é casada desde 2014 com o ex-jogador de futebol americano Eric Johnson, com quem tem três filhos.