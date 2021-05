Comissão Europeia incentiva países da UE a abrir portas a turistas vacinados

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, incentivou, esta segunda-feira, os países da Europa a receber visitantes que estejam vacinados contra a covid-19 e que venham de países, na qual a situação epidemiológica esteja controlada.

Ao recorrer à rede social Twitter, Von der Leyen disse que “está na hora de fazer renascer o turismo e as relações além-fronteiras”. Esta medida visa reconhecer o esforço das campanhas de vacinação e o progresso da evolução da pandemia a nível mundial.

Porém, a presidente da Comissão Europeia chamou à atenção para as novas variantes, que caso comecem a progredir será “preciso agir depressa” e ativar um “travão de emergência”, uma medida coordenada a nível da União Europeia (UE) para limitar a entrada de novas estirpes nos países da UE através de restrições sanitárias.

"Tal permitirá aos Estados-membros agir rapidamente e limitar temporariamente a um mínimo estrito todas as viagens a partir dos países afetados durante o tempo necessário para pôr em prática medidas sanitárias adequadas", explicou a Comissão Europeia.

O executivo comunitário explicou que "quando a situação epidemiológica de um país que não pertence à UE se agrava rapidamente e, em particular, se for detetada uma variante que suscite preocupação ou interesse, um Estado-membro pode suspender" todas as viagens de cidadãos não residentes imediatamente durante um determinado tempo.

Esta recomendação também propõe definir um número máximo de novos casos a partir do qual se considera que um país está seguro ou não para receber viajantes. Desta forma, será possível aumentar a lista de países para onde se poderá viajar.

O alivio de restrições em viagens não essenciais vai ser discutido entre os 27 países da UE na terça-feira.

We are proposing that EU countries ease the current restrictions on non-essential travel into the EU to take into account the progress of vaccination campaigns and developments in the epidemiological situation worldwide.#StrongerTogether