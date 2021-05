Dwayne Johnson revela que era constantemente confudido com uma menina quando era mais novo

Ator confessou que os seus “traços delicados” deixavam as pessoas confusas.

O ator Dwayne Johnson revelou que durante a sua infância era constantemente confundido com uma rapariga.

No programa Sunday Today with Willie Geits, o ator, de 49 anos, confessou que os seus “traços delicados” deixavam as pessoas confusas.

“Eu diria que entre os meus sete e 11 anos as pessoas achavam que eu era uma menina, porque eu tinha traços delicados e um cabelo afro bem macio”, disse, recordado o momento em que entrou num autocarro no primeiro dia de aulas num novo colégio.

“Eu sentei-me ao lado de um rapaz e depois de 60 segundos ele perguntou-me: ‘Posso perguntar-te uma coisa?’. Eu disse que sim e ele quis saber: ‘Tu és um menino ou uma menina?’”, lembrou.