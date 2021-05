Aviação. Tráfego cai 60% para mínimos de 2003

De acordo com os mesmos dados, no ano passado, registaram-se 2,7 mil milhões de passageiros, abaixo do 4,5 mil milhões totalizados no ano anterior.

O tráfego aéreo de passageiros caiu cerca de 60% em 2020, atingindo mínimos de 2003, ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou a Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO).

De acordo com os mesmos dados, no ano passado, registaram-se assim 2,7 mil milhões de passageiros, abaixo do 4,5 mil milhões totalizados no ano anterior. “Isto leva os dados globais de viagens para os níveis de 2003”, apontou.

No entanto, o presidente do Conselho da ICAO, Salvatore Sciacchitano notou que a “severidade do impacto da pandemia na aviação” dá também ao setor uma “oportunidade incrível” para evoluir, apostado em inovações verdes e na adoção de soluções digitais.

O responsável da direção-geral da Mobilidade e Transportes (DG MOVE) da Comissão Europeia defendeu que a aviação vai continuar a ter “grandes oportunidades”, apesar de notar que o impacto da pandemia no setor é superior ao estimado.

Henrik Hololei sublinhou que o impacto da pandemia no setor é maior do que o estimado, tendo em conta que a verdadeira “magnitude da crise” só será conhecida quando a recuperação tiver início, o que ainda “vai demorar a acontecer”.