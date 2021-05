Número mundial de casos semanais de covid-19 desce pela primeira vez desde fevereiro

O número de casos semanais de covid-19 em todo o mundo desceu pela primeira vez desde fevereiro. Só a Índia e o Brasil registaram metade das novas infeções, segundo indicou, esta segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Nos últimos sete dias, foram registados cerca de 5,69 milhões de casos do vírus SARS-CoV-2, uma descida face aos 5,73 contabilizados na semana anterior, de 19 a 25 de abril. Já o número semanal de vítimas mortais aumentou: 93 mil, mais 5 mil do que as 88 mil registadas anteriormente.

"Houve mais casos nas duas últimas semanas do que nos primeiros seis meses da pandemia e a Índia e o Brasil contabilizam mais de metade dos casos registados na semana passada, embora existam muitos outros países no mundo que se defrontam com uma situação frágil", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.

Desde o início da pandemia, segundo a OMS, o mundo já registou mais de 152 milhões de covid-19 e 3,2 milhões de pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.

Sobre a situação pandémica na Índia, que continua a bater recordes diários, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que a OMS irá continuar a enviar medicamentos, equipamentos e equipas médicas para o país.

"O que está a acontecer na Índia e no Brasil pode acontecer em qualquer parte se não forem adotadas as precauções que temos divulgado desde o início da pandemia", reiterou.