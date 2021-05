Sofre de alergias? Tenha atenção: os níveis de pólen no ar vão estar muito elevados em Portugal continental

Os níveis de pólen na atmosfera vão estar muito elevados em Portugal continental durante os próximos dias, alertou a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).

“Para esta semana, dada a melhoria das condições atmosféricas com subida das temperaturas, prevê-se um aumento dos níveis de pólen na atmosfera das localidades de todo o País. Prevêem-se níveis muito elevados de pólen atmosférico em todas as regiões do Continente”, lê-se no Boletim Polínico, publicado no site da SPAIC.

Devido à “maior concentração de pólenes na atmosfera”, a SPAIC alerta que as “crianças e adultos alérgicos aos pólenes devem evitar a exposição às substâncias que causam alergia”.

Até quinta-feira, os pólenes estarão em níveis muito elevados, o que pode desencadear crises alérgicas, incluindo nos doentes asmáticos. As regiões mais afetadas serão as de Portugal continental, predominando os pólenes das árvores sobreiro e outros carvalhos, pinheiro e vidoeiro, e das ervas gramíneas, parietária, azeda, tanchagem e urtiga.