Casal detido por suspeitas de envolvimento numa rede de tráfico de bebés recém-nascidos

Duas pessoas foram detidas, na quinta-feira, em Neunkirchen, na Alemanha, por suspeitas de envolvimento numa rede tráfico de bebés recém-nascidos.

Segundo a CNN, os suspeitos são um casal – um homem de 58 anos e a sua mulher, de 51 – de origem búlgara e terá transportado pelo menos oito mulheres grávidas da Bulgária para a Grécia.

Depois do parto, as autoridades acreditam que os suspeitos entregaram os bebés recém-nascidos a outros membros da rede de tráfico do qual farão parte. As mães aceitavam a troco de promessas de pagamento pelo bebé.

O alerta foi feito pelas autoridades locais, que emitiram um mandado de detenção europeu.