Estoril Praia está de volta à I Liga

O Estoril Praia adiou a festa da subida à I Liga após empatar com o Penafiel, no domingo, a zeros. Ainda assim, a espera foi encurtada, após a Académica ter perdido a uma bola em casa frente ao Arouca, o que assegurou a subida ao Estoril Praia.

Os 66 pontos à 31.ª jornada da Segunda Liga são o suficiente para assegurar o regresso ao principal escalão do futebol português, após a relegação na temporada 2017-18, o que, ainda assim, não signfica o triunfo na Segunda Liga, com o Vizela a sete pontos de distância, com três jornadas por jogar.