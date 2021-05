Influencer desfez 'match' com Ben Affleck em aplicação de encontros e o ator quis saber o porquê

Ben Affleck está à procura do amor, mas parece que a sorte não está do seu lado.

Nivine Jay, uma influencer digital, partilhou um vídeo que lhe foi enviado pelo ator através do Instagram, tudo porque “deram match” numa aplicação de namoro, mas Nivine desfez a ligação.

Os dois conectaram-se através da aplicação Raya – exclusiva para celebridades e pessoas ricas – mas a influencer não acreditou que era mesmo o ator que estava interessado em si.

“Pensando na vez em que dei match com o Ben Affleck no Raya e pensei que era fake, então desfiz o match e ele enviou-me um vídeo no Instagram", escreveu Nivine, num vídeo partilhado no TikTok.

No vídeo, Bem Affleck, de 48 anos, surge a questionar a influencer: "Nivine, por que quebraste o match? Sou eu". Contudo, não é sabido quando terá sido enviado o vídeo.

Em 2019, Bem Affleck já tinha admitido que usava o Raya. No entanto, no início de 2020, o ator começou a namorar com Ana de Armas - namoro que entretanto também terminou.