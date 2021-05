Pink revela que reescreveu testamento com medo de morrer de covid-19

Artista e o filho mais novo contraíram a doença em março do ano passado.

Pink revelou que se sentiu tão doente quando esteve infetada com covid-19, no ano passado, que reescreveu o seu testamento.

No programa Heart Evening Show, a cantora, de 41 anos, confessou que decidiu fazer alterações porque sentiu que podia morrer.

“Isto vai parecer loucura, mas tivemos covid no ano passado, no início de março, e foi realmente muito mau. Eu reescrevi o meu testamento (…) porque o Jameson [filho mais novo] e eu estávamos realmente doentes, e o Carey [marido] e a Willow [filha] não. Então, no momento em que pensei que tudo estava acabado para nós, liguei para a minha melhor amiga e disse: 'Só preciso que digas à Willow o quanto eu a amo'”, disse a cantora.

“Foi realmente muito assustador e muito mau e como mãe, tu só pensas o que estás a deixar para os teus filhos, o que lhes estou a ensinar...”, acrescentou.

Pink e o filho estão já totalmente recuperados da doença.