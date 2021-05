Garrafa de vinho que esteve no Espaço vai ser leiloada por quase um milhão de euros

Especialistas compararam o vinho que regressou do Espaço com as garrafas que permaneceram em Terra numa prova que decorreu no passado mês de março.

Em janeiro 12 garrafas de vinho de Bordéus regressaram à Terra a bordo de uma nave de carga da SpaceX. Agora, a leiloeira Christie’s anunciou que está a vender uma das famosas garrafas por um milhão de dólares, cerca de 830 mil euros.

As garrafas do vinho francês Pétrus 2000 passaram mais de um ano na Estação Espacial Internacional. Foram enviadas em novembro de 2019 e só viriam a regressar 14 meses depois.

O diretor internacional do Departamento de Vinho e Espirituosas da Christie's, Tim Tiptree, disse que o vinho maturou num ambiente “único” onde a gravidade é perto de zero.

“É um vinho muito harmonioso que tem a capacidade de envelhecer de forma soberba, e foi por isso que foi escolhido para a experiência. É muito encorajador que tenha regressado à Terra delicioso”, sublinhou.

Uma garrafa do vinho em questão custa perto de 10 mil dólares, mas a viagem ao Espaço levou a que o preço sofresse uma valorização de 100 vezes.

As garrafas foram analisadas por uma equipa do Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da Universidade de Bordéus e a prova contou com 12 especialistas, que avaliaram as mudanças que o espaço pode provocar no vinho.