Jovem de 18 anos ataca creche no Brasil e mata três crianças e duas funcionárias

Um jovem de 18 anos invadiu, esta terça-feira, uma creche em Saudades, no oeste de Santa Catarina, no Brasil, e matou três crianças e duas funcionárias com recurso a uma faca.

De acordo com a Polícia Civil, citada pelos meios de comunicação brasileiros, o atacante entrou no edifício e atacou primeiro uma professora, de 30 anos.

A professora depois terá corrido para uma sala onde estavam quatro crianças, todas com menos de dois anos, que foram também esfaqueadas. A professora e três crianças acabaram por morrer no local, e uma quarta criança sofreu ferimentos ligeiros. Uma outra funcionária chegou a ser socorrida mas não resistiu.

Após o crime, o jovem desferiu golpes contra si próprio e foi transferido para um hospital com ferimentos no pescoço.

Testemunhas contaram às autoridades que o atacante sofria de bullying mas que nunca tinha frequentado aquela cheche.