Sondagens em Madrid apontam para vitória do PP

As sondagens da TVE, lançadas às 19h00 (20h em Espanha) indicam que o Partido Popular poderá ter até 65 lugares conquistados no parlamento de Madrid, o dobro dos resultados de 2019.

Foi publicada a sondagem da RTVE das eleições em Madrid, a capital espanhola, que marca os primeiros "resultados" das eleições regionais, que apontam para uma vitória folgada do Partido Popular, com cerca de 62 a 65 lugares conquistados no parlamento de Madrid, o que significa o dobro dos resultados de 2019, mas não chega à maioria absoluta, que está colocada nos 69 lugares. Isabel Díaz Ayuso é a candidata do PP a Madrid, que deverá precisar de fazer uma coligação com o VOX para atingir a maioria no parlamento.

De seguida está o Partido Socialista espanhol (PSOE), com entre 25 e 28 lugares. Segue-se a candidata do Más Madrid, com entre 21 e 24 lugares, e o VOX, o partido de extrema-direita espanhol, com entre 12 a 14 lugares. Já o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, não deverá conquistar mais do que 11 lugares no parlamento de Madrid, do qual ficará de fora o Ciudadanos.

Feitas as contas, os partidos de direita (PP e VOX) deverão aglomerar entre 74 a 79 deputados no parlamento de Madrid, ao passo que a esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Más Madrid) não deverá ultrapassar os 63 lugares.

Até ao momento, a uma hora de fecharem as urnas em Madrid, votaram pelo menos 3,3 milhões de madrileños, face aos 2,7 milhões que tinham votado, na mesma altura, nas eleições anteriores, significando um aumento de cerca de 600 mil eleitores na região.

[Em atualização]