Justin Theroux, ex-marido de Jennifer Aniston, revela que sofreu de amnésia após acidente de skate

Justin Theroux sofreu de amnésia temporária e esteve em risco de ser operado ao cérebro após estar envolvido num aparatoso acidente de skate. Em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show, o ator de 49 anos confirmou os rumores que davam conta de que tinha sido atropelado enquanto andava de skate em Nova Iorque e revelou que não se lembrava do seu próprio nome quando acordou.

“Havia pessoas ao meu redor. Claramente desmaiei por muito tempo, creio eu. Havia uma mulher ao pé de mim a choramingar e dois homens a segurar os meus braços para que eu não tocasse na minha cabeça”, começa por contar.

“Era como se alguém me perguntasse ‘O que é um guarda-chuva?’ e eu me esquecesse do nome guarda-chuva, mas era eu. Eu não tinha ideia de quem era. Quer dizer, eu sabia que era eu, mas não me lembrava do meu nome nem do meu número de telemóvel”, continuou, depois de explicar que a mulher que “choramingava” tentava saber quem era o ator para poder entrar em contacto com algum familiar.

O ator, que foi casado com Jennifer Aniston entre 2015 e 2017, contou ainda que teve de esperar mais de uma hora por uma ambulância, que só não chegou mais cedo porque pensavam que ele já estava morto.

Já quando estava sob observação num hospital, os médicos acordaram-no durante a noite para lhe dizerem que teria de ser operado ao cérebro. “São tipo duas da manhã. Eles raparam-me a cabeça e prepararam-me para uma operação ao cérebro”, contou.

No entanto, passou “meia hora à espera da operação", que acabou por se tornar “em nada”.