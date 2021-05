Manchester City volta a vencer PSG e segue para a final da Liga dos Campeões

Está resolvida a primeira meia-final da Liga dos Campeões. Após bater o PSG por 1-2, em Paris, o Manchester City repetiu a dose na segunda mão da eliminatória, ao bater os parisienses por 1-0.

O golo de Riyad Mahrez colocou o emblema de Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo um passo mais perto da final da liga milionária, e o bis do argelino selou a presença do City na final, onde estará o vencedor da outra meia-final, que se joga nesta quarta-feira, entre Chelsea e Real Madrid. Recorde-se que as duas equipas empataram a uma bola em Londres.

A partida em Manchester, no entanto, não saiu sem polémica, com Angel di María a ser expulso de campo aos 69 minutos, com direito a cartão vermelho direto, após ter pisado Fernandinho. Assim, com dois golos de atraso e com 10 jogadores em campo, o PSG viu cada vez mais impossível a tarefa de remontar o marcador, e acabou mesmo por ser eliminado da liga milionária, nas meias-finais.