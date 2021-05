Mais de 70% das pessoas com mais de 65 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19

Quem tem menos de 65 anos ainda não pode fazer o auto agendamento, que está disponível online e também nas lojas do cidadão, mas as regras devem ser alargadas nos próximos dias.

A maioria (82%) dos idosos com 80 anos ou mais já tem as duas doses da vacina da covid-19 e, no grupo dos 65 aos 79 anos, sete em cada dez (71%) já receberam pelo menos a primeira dose. O balanço da última semana, divulgado ontem pela DGS, mostra uma subida significativa nos idosos vacinados: mais de 1,7 milhões de pessoas com mais de 65 anos já têm pelo menos a primeira dose da vacina e 674 mil a imunização completa.

A conclusão da vacinação de maiores de 60 anos tem sido apontada para 23 de maio. No final da última semana, apenas 17% das pessoas entre os 50 e os 64 anos tinha já feito a primeira dose da vacina. Quem tem menos de 65 anos ainda não pode fazer o auto agendamento, que está disponível online e também nas lojas do cidadão, mas as regras devem ser alargadas nos próximos dias.

A campanha de vacinação da covid-19 arrancou a 27 de dezembro. Na semana passada, em que passaram quatro meses desde o início, foram administradas 428 253 doses de vacinas, mais do que na semana anterior mas menos do que na antecedente, em que chegaram a ser 474 mil. O objetivo de administrar 100 mil vacinas por dia ainda não foi alcançado.