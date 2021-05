7% dos estudantes do Ensino Superior pensam em abandonar os estudos

Perto de 25% dos alunos do ensino superior admitem ter dificuldades em suportar os custos para prosseguir os estudos, com o agravamento da sua situação financeira devido à pandemia de covid-19, e 7% ponderam mesmo abandonar a universidade.

Estas são conclusões de uma consulta promovida por 11 associações e federações académicas entre 24 de março e 10 de abril, para perceber o impacto da pandemia em termos de habitação e rendimento. Os resultados divulgados traduzem as respostas de 4013 universitários, a frequentar licenciatura e mestrado em instituições de todo o país.

As associações académicas notaram “um grande impacto causado pela covid-19”, com quase um terço dos estudantes a admitir que o valor de que dispõem mensalmente foi afetado. Um quinto (20,1%) relataram que, depois de pagar as despesas fixas, que incluem a propina, transportes e habitação, sobram-lhes menos de 50 euros e outros 24,9% não ficam com mais de 100 euros. De acordo com as respostas dos alunos, o agravamento da sua situação financeira decorreu sobretudo da perda de emprego de um dos elementos do agregado familiar, referido por um terço dos inquiridos. E 27,5% referem que o negócio da família foi afetado pela pandemia. Entre os trabalhadores-estudantes, cerca de metade perdeu o emprego ou entrou em layoff no último ano.

Assim, quase um quarto dos universitários dizem ter dificuldades em suportar a frequência no ensino superior e 7% admitem ponderar deixar de estudar por questões económicas, um número que as associações consideram ser o mais preocupante. No mesmo inquérito, os estudantes foram também questionados sobre o impacto da pandemia na sua saúde mental, mas os resultados ainda não foram divulgados.