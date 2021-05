Mais de 15 detidos em megaoperação da PJ por fraudes com MBway

A Polícia Judiciária realizou esta quarta-feira, uma megaoperação, a segunda no espaço de uma semana, de combate a fraudes milionárias através do sistema bancário, devido a burlas cometidas através da aplicação MBway.

As autoridades procederam à detenção de 17 indivíduos, "11 homens e 6 mulheres, presumíveis autores de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo", informou a PJ, em comunicado.

A investigação iniciou-se há alguns meses, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada, com recurso à aplicação MBWay, segundo a PJ, que adiantou que "as várias diligências encetadas culminaram na identificação dos suspeitos, presumíveis autores de múltiplas ações criminosas, com impacto em centenas de vítimas",

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.