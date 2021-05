Iker Casillas no hospital devido a dor forte no peito

O ex-marido de Sara Carbonero estava a jogar padel com amigos quando sentiu a dor.

O corpo de Iker Casillas pregou-lhe outro susto. O ex-futebolista esteve no hospital no passado 28 de abril, depois de sentir uma forte dor no peito, informa em exclusivo a revista espanhola Hola.

No momento em que sentiu o aperto, o ex-marido de Sara Carbonero estava a jogar padel com amigos e foi um deles que o transportou até ao Hospital Universitário Quirónsalud Madrid.

Depois da realização dos testes, verificou-se que a dor não se tratava de um enfarte.

Casillas já mostrou nas redes sociais que está bem de saúde. Nesta terça-feira, o ex-guarda-redes publicou uma fotografia no Instagram, na qual posou em frente a um espelho antes de uma corrida.

Já no passado sábado, Iker fez a questão de assinalar o segundo aniversário do enfarte de miocárdio que sofreu a 1 de maio de 2019.