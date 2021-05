Conceição Queiroz reage a ataque em direto: "Todos os dias enfrento um episódio desprezível"

Conceição Queiroz reagiu ao ataque que sofreu em direto na passada segunda-feira.

A jornalista entrevistava pessoas na via pública, na TVI24, para falar sobre a nova fase do desconfinamento, e acabou por ser criticada por uma das pessoas com quem tinha estado a falar.

“Você não tem jeito para isto…você devia ir para as obras”, disse a pessoa em questão.

As imagens do momento acabaram por ser amplamente partilhadas nas redes sociais e foram agora comentadas pela jornalista que, na sua conta de Instagram, partilhou uma fotografia do direto e uma imagem de 1957, ano em que as operárias de uma fábrica de tecidos, em Nova Iorque, fizeram uma grande greve e ocuparam a fábrica para reivindicar melhores condições de trabalho. As mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada, originado a morte de mais de uma centena de operárias. Este episódio é um dos que remete para a criação do Dia Internacional da Mulher e marca a trajetória da luta feminista.

“Alguém falou em pelo menos duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana. Todos os dias enfrento um episódio desprezível. Desistam! Cada um de nós batalhou para estar onde chegou. Incomodo? Incomodamos? Não serei eu a responder”, começou por escrever a jornalista.

“Jamais saberei agradecer a tantas mensagens (milhares) de quem consegue fazer o difícil exercício de se colocar no lugar do outro. Obrigada aos que se aproximam genuinamente. A luta é de quem acredita e não recua. Haja consciência! E memória”, acrescentou.