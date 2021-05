Sérgio Conceição afinal vai estar no Clássico contra o Benfica

O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu dar provimento à providência cautelar que suspende o castigo de 21 dias, que tinha sido imposto ao treinador do FC Porto.

Assim, Sérgio Conceição vai poder sentar-se no banco do Estádio da Luz no Clássico Benfica-FC Porto, esta quinta-feira.

Sublinhe-se que o castigo de suspensão de 21 dias tinha sido aplicado ao treinador portista, na sequência da expulsão em Moreira de Cónegos, tendo o treinador por esse motivo falhado o encontro com o Famalicão, na última jornada.