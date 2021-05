Homem morre atropelado por comboio em Amarante

Um homem morreu, esta quarta-feira, após ser colhido por um comboio na Linha do Douro, em Vila Meã, concelho de Amarante.

De acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte das autoridades, a vítima, que terá entre 40 e 50 anos, foi colhida numa zona de passagem de peões.

As circunstâncias do acidente estão ainda por apurar.

O alerta foi dado pela GNR de Vila Meã, cujo posto fica a poucos metros do local do atropelamento, escreve o mesmo jornal. No local estiveram ainda os bombeiros.