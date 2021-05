Donald Trump vai continuar banido do Facebook por mais seis meses

Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos da América, vai continuar afastado das redes sociais Facebook e Instagram por mais seis meses, anunciou, esta quarta-feira, a empresa.

A decisão é do recém-criado “Conselho de Supervisão”, composto por um painel de peritos para julgar casos de moderação de conteúdos.

Trump fora banido das redes sociais em janeiro, devido a suspeitas de incitamento à violência, após os seus apoiantes terem invadido o Capitólio enquanto o Congresso validava a vitória de Joe Biden.

“O painel sustentou a decisão do Facebook tomada a 7 de janeiro de 2021 de restringir o então presidente dos EUA de aceder à publicação de conteúdos na sua página no Facebook e conta no Instagram. No entanto, não foi apropriado da parte do Facebook impor a penalização indeterminada e não prevista de suspensão por tempo indefinido”, indica o Conselho de Supervisão num comunicado