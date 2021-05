Sá Pinto vai deixar o Gaziantep

Ricardo Sá Pinto vai deixar os turcos do Gaziantep, anunciou o próprio treinador nesta quarta-feira. O técnico português vai-se manter nos comandos da equipa até ao final da época, mas deverá depois abandonar, apesar de ter contrato durante mais dois anos.

"Após o anúncio do nosso presidente, que vai deixar o Gaziantep, decidi também deixar o clube. Fui contratado por ele e tínhamos um projeto desportivo comum. Vou, no entanto, orientar a equipa e os meus jogadores nas últimas três partidas", começou por explicar Sá Pinto, que registou cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas aos comandos do Gaziantep, desde a sua chegada, a 20 de janeiro deste ano.

"Fizemos uma boa temporada, com oito pontos a mais do que na época passada, e muitas vitórias importantes. Vamos continuar a trabalhar duro como sempre nestes últimos jogos. O Gaziantep é um clube fantástico com adeptos apaixonados. Acredito que está destinado a grandes coisas", concluiu ainda.