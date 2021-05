Heidi Klum revela que estava grávida de quatro meses no desfile da Victoria’s Secret

Leni Klum é fruto de um relacionamento da modelo, de 47 anos, com o empresário italiano Flavio Briotore.

A modelo Heidi Klum assinalou o 17.º aniversário da filha mais velha, Leni, com uma revelação inesperada: estava grávida de quatro meses quando desfilou para a Victoria’s Secret em 2003.

A primeira modelo alemã a tornar-se um “angel” da marca partilhou um vídeo do desfile, onde surge a usar uma lingerie vermelha, no Instagram. “Não estava sozinha neste desfile. Se olhar bem, consigo ver-te a saltar aos quatro meses”, escreveu. “Amei-te antes de nasceres e vou amar-te depois de ter fechado os meus olhos para sempre”.

Leni Klum é fruto de um relacionamento da modelo, de 47 anos, com o empresário italiano Flavio Briotore. O casal separou-se ainda durante a gravidez e foi o cantor Seal, com quem Heidi Klum se casou em 2005, que assumiu o “papel de pai”. A modelo chegou a dizer em várias entrevistas que o cantor britânico esteve presente no nascimento da filha e era, por isso, “o pai de Leni”.

Heidi e Seal tiveram outros três filhos – Henry, de 15 anos, Johan, de 14, e Lou, de 11 – antes de se separaram em 2012.

A modelo está casada com o músico Tom Kaulitz, de 31 anos, desde 2019.