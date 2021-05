Protocolo para acolher Altas Personalidades num hotel

Nas visitas de altas personalidades, Pessoas Reais, Chefes de Estado e Altos Dignitários, são normalmente os clássicos hotéis de luxo que acolhem os visitantes.

O facto de serem reconhecidos e tratados como altas personalidades protocoladas garante-lhes todo um conjunto de benefícios regidos por normas protocolares, pelo que lhes é oferecido um tratamento oficial e bem diferente do habitual.

Assistentes Pessoais & Mordomos

São os assistentes pessoais ou até mesmo os mordomos que, por norma, acompanham as altas individualidades nas suas viagens e estadias. Portanto, havendo assistentes pessoais e mordomos, estes elementos melhor do que o hoteleiro conhecem muito bem a alta personalidade que acompanham.

Chauffeurs

Muitos são os casos (talvez todos) em que altas personalidades chegam às unidades hoteleiras transportadas pelos seus chauffeurs particulares ou oficiais e acompanhados do seu assistente pessoal ou mordomo (depende se estão em missão oficial ou não). Desta forma, também os lugares no carro obedecem a regras de precedências no assento no interior da viatura.

1) No carro:

1º lugar corresponde ao lugar de honra, ou à pessoa de maior categoria, e é no banco de atrás, do lado contrário ao motorista;

2º lugar é o da esquerda (atrás do motorista);

3º lugar é ao lado do motorista;

– Quando são 2 casais e no caso de ser um senhor a conduzir, as senhoras sentam-se atrás;

– No caso de ser uma senhora a conduzir (menos comum) inverte-se a ordem, pelo que vão os homens atrás;

– Um senhor a conduzir com outros dois, e caso um deles tenha categoria superior, então senta-se à frente;

Chegada ao hotel:

– Por um princípio de cavalheirismo, o chauffeur ou o concierge tem a obrigação de primeiro abrir a porta à(s) senhora(s);

– A pessoa de maior categoria ou a que ocupa o lugar de honra é a última a entrar;

– A pessoa de maior categoria ou a que ocupa o lugar de honra é a primeira a sair;

– A pessoa de menor categoria é a última a sair;

Concierge

O concierge é uma peça fundamental do hotel, pois cabe-lhe um dos primeiros contactos no acolhimento do hóspede, no sentido em que é ele quem recebe e trata da bagagem, transportando-a do carro até ao quarto e, no final da sua estadia, do quarto novamente até ao carro. Nestes casos em concreto, normalmente está também presente o Diretor do hotel, que acompanha a individualidade até aos seus aposentos e se coloca à disposição para o que dele seja requerido.