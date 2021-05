Sp. Braga empata frente ao Paços de Ferreira

A noite não acabou da pior forma para o Sporting de Braga, mas o resultado não será o expectável. O Paços de Ferreira, que se coloca em quinto lugar, a 10 pontos do Sp. Braga, começou por se colocar na frente do marcador, na Pedreira, aos 26 minutos, com um golo assinado por João Pedro.

A partida manteve-se com os pacenses a vencer até ao minuto 78, quando foi cedida grande penalidade aos arsenalistas. Wenderson Galeno converteu, e assegurou o empate na Pedreira.

Assim, o Sp. Braga fica a mais dois pontos de distância do SL Benfica, e mantém-se a 10 pontos de distância do Paços de Ferreira, o que augura que os bracarenses deverão mesmo acabar a temporada no quarto lugar.