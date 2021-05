Brasil ultrapassa as 414 mil mortes por covid-19

Desde o início da pandemia, as autoridades brasileiras já deram conta de 14.930.183 casos de infeção e 414.399 morreram devido a complicações associadas à doença.

O Brasil registou, esta quarta-feira, 73.295 casos do novo coronavírus e 2.811 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país.

Em relação à véspera, regista-se uma diminuição do número de casos (77. 359) e de óbitos (2.966).

Desde o início da pandemia, as autoridades brasileiras já deram conta de 14.930.183 casos de infeção e 414.399 morreram devido a complicações associadas à doença.

São Paulo (2.956.210), Minas Gerais (1.387.809), Rio Grande do Sul (992.471), Paraná (965.949), Bahia (916.951) e Santa Catarina (899.768) são os estados mais afetados no que diz respeito a casos registados.

Já em relação aos óbitos, os estados mais afetados são São Paulo (98.710), Rio de Janeiro (45.581), Minas Gerais (34.837), Rio Grande do Sul (25.544), Paraná (23.249) e Bahia (18.897).