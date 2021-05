Câmara de Lisboa cancela Marchas Populares e atribui 15 mil euros a cada entidade organizadora

A Câmara de Lisboa anunciou, esta quinta-feira, o cancelamento do concurso das Marchas Populares de 2021, que decorreriam em junho, devido à pandmeia da covid-19.

“Tendo em conta o atual contexto pandémico e devido às restrições de saúde pública que ainda se mantêm, é com particular tristeza que a Câmara Municipal de Lisboa informa que não será possível realizar este ano o Concurso das Marchas Populares que habitualmente decorre no mês de junho”, lê-se no comunicado da autarquia.

"A CML está ciente do impacto não apenas económico, mas também social e emocional, nas famílias e comunidades diretamente envolvidas, que provoca a não realização deste momento ímpar na vida cultural da cidade", acrescenta o executivo camarário.

No mesmo comunicado, a autarquia informa também que cada entidade organizadora do evento irá receber 15 mil euros, como compensação da não realização.



“Apesar da não realização do concurso, e não sendo possível compensar a sua falta em todas estas dimensões, entende a Câmara Municipal de Lisboa minorar o prejuízo económico através da atribuição a cada entidade organizadora das Marchas o valor correspondente a metade do subsídio habitual (15.000 euros)”, lê-se ainda no mesmo documento.

Sublinhe-se que este é o segundo ano consecutivo em que as festas populares de Lisboa não se realizam devido à siatuação epidémica da covid-19 no país.