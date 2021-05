Livro de Meghan Markle expõe deceção de Harry por ter perdido títulos militares

O novo livro infantil de Meghan Markle expõe a mágoa do príncipe Harry por ter perdido os títulos militares ao deixar de ser um membro sénior da família real.

De acordo com Phil Dampier, biógrafo real, o livro ‘The Bench’ [O Banco, em português], inspirado na relação especial entre um pai e um filho, vista pelos olhos da mãe, apresenta a ilustração de um soldado ruivo, que segura uma criança ao colo ao chegar a casa. Esta ilustração serve para, na ótica de Dampier, evidenciar a paixão de Harry pelo Exército e a sua deceção por ter perdido os títulos militares.

“A ilustração de um soldado ruivo (obviamente sabem quem é) abraçando o seu filho, parece que voltou da guerra depois de muitos anos (…) A mãe chora enquanto olha pela janela e vê o seu marido a voltar da batalha para retomar a vida familiar. É um cenário familiar para muitos casais separados por conflitos. Mas é claro que não era uma realidade para Harry, que tinha um relacionamento diferente na altura em que serviu no Afeganistão”, começou por dizer, em declarações ao The Sun.

“Em vez disso, Meghan provavelmente está a mostrar o quanto o Exército significava para Harry e como ele está chateado por perder os seus títulos militares”, acrescentou o biógrafo, que escreveu o livro ‘Royally Suited: Harry and Meghan in Their Own Words’, destacando que a ilustração pode ser um “lembrete subtil” de que Harry serviu o país na linha da frente.

Recorde-se que Meghan Markle revelou que o seu livro foi inspirado na própria família e na relação que o marido, o príncipe Harry, tem com o filho, o pequeno Archie. O livro é ilustrado por Christian Robinson.

Note-se que no funeral do príncipe Filipe nenhum membro sénior da família real vestiu o uniforme militar. A ordem, determinada pela Rainha Isabel II, teve como objetivo evitar "constrangimentos", nomeadamente para o príncipe Harry e para o príncipe Andrew.

