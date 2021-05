Venda da vacina contra a covid-19 rendeu 1.700 milhões de dólares à Moderna

A empresa reviu em alta as suas previsões de vendas da vacina para 2021 para um total de 19.200 milhões de dólares.

A farmacêutica Moderna faturou 1.700 milhões de dólares (cerca de 1.415 milhões de euros) nos primeiros três meses de 2021 com a venda da sua vacina contra a covid-19. O lucro foi de 1.200 milhões de dólares (mil milhões de euros).

A empresa anunciou, esta quinta-feira, que faturou, no total, 1.900 milhões de dólares entre janeiro e março, sendo que a maioria do valor se deve à venda de mais de 100 milhões de doses da sua vacina.

Com os resultados do primeiro trimestre, a empresa reviu em alta as suas previsões de vendas da vacina para 2021 para um total de 19.200 milhões de dólares, esperando entregar durante o segundo trimestre entre 200 e 250 milhões de doses.

"No primeiro trimestre, a equipa da Moderna cumpriu os seus compromissos de fornecimento a muitos governos e ajudou a proteger mais de 100 milhões de pessoas. Esta conquista traduziu-se no primeiro trimestre de lucros na história da companhia, após 10 anos de inovação científica e vários milhares de milhões de dólares investidos para tornar a nossa plataforma de ARNm uma realidade", afirmou Stéphane Bancel, presidente executivo da Moderna.

Segundo Bancel, a empresa esperar produzir este ano pelo menos 800 milhões de doses da sua vacina e estão a decorrer conversações com todos os governos com quem a Moderna tem contratos em 2021 para entregas em 2022, esperando-se que o número de doses contratadas seja maior no próximo ano.