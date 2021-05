"Não vou ser uma vadia em frente a milhões de pessoas". Atriz de Velocidade Furiosa pediu que a sua personagem fosse reescrita

A personagem Letty Ortiz da saga 'Velocidade Furiosa' foi totalmente reescrita a pedido da atriz Michelle Rodriguez. Em 2001, antes das gravações do primeiro filme, a atriz achou que a sua personagem era sexista e que merecia mais do que ser “só” a namorada do protagonista.

“Quando a Michelle leu o argumento do filme, disse: ‘não, não vou interpretar isto’. E então mudou a personagem completamente. Passou de uma ‘namorada troféu’ para esta personagem forte e hábil”, contou Jordana Brewster, que deu vida a Mia Toretto na saga, em entrevista ao Entertainment Weekly.

Michelle Rodriguez, que na altura tinha apenas 22 anos, explicou à mesma publicação que quis que a sua personagem fosse reescrita porque não “era assim que as ruas funcionavam” e que não queria “ser uma vadia à frente de milhões de pessoas”.

“Foi um choque de realidade cano perceberem que não era assim que as ruas funcionavam. Tu não ficas com um homem só porque ele é jeitoso; existe uma hierarquia. Esse homem jeitoso pode apanhar do que homem com quem estás a sair? Se sim, então não namores com ele, porque não há motivos para perderes a hierarquia. Para manter a realidade, tive de os ensinar: ‘Eu sei que vocês gostam de Hollywood e tudo mais, mas se querem ser realistas, é assim que as coisas são, e não vou ser uma vadia em frente a milhões de pessoas, vocês vão-me perder de não mudarem isto’, e eles entenderam”, contou.

Nos filmes, Michelle Rodriguez dá vida a Letty Ortiz, a namorada do protagonista Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel.